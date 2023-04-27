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Путин позволил правительству делать исключения из спецмер против Киева

Путин позволил правительству делать исключения из спецмер против Киева, которые были введены в 2018 году
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин наделил российское правительство правом делать исключения из специальных экономических мер в отношении украинской стороны, которые были введены в 2018 году. Соответствующий указ главы государства опубликовали 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер <…>. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года», — указано в документе.

Данное изменение внесли в указ 2018 года о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских компаний и граждан. Ранее указ обновлялся в 2019 и 2021 годах. В список контрсанкций сейчас входят свыше 900 украинцев и более 80 компаний Украины.

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Первый раз Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении РФ в сентябре 2015 года. В санкционный список вошли тогда 388 физлиц и 105 юрлиц. Далее этот санкционный список не раз пополнялся.

Также Киев вводил санкции в отношении РФ 27 сентября 2018 года, рестрикции были направлены против российских предприятий за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В октябре 2018 года Россия объявила о введении ответных мер.

В настоящее время санкционное давление в отношении российской стороны усилено странами Запада на фоне проведение Москвой спецоперации по защите Донбасса.

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