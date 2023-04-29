Про страну и про народ

В 2023 году большая семья МХАТа празднует тройной юбилей: 125-летие самого театра, 80-летие его Школы-студии имени Вл.И. Немировича-Данченко и 100-летие Музея театра.

Основная цель, к которой мы идем, — чтобы Музей МХАТ был на слуху и приковывал к себе внимание посетителей. Нам хочется показать и рассказать всем, что это часть огромной истории нашей прекрасной Родины.

Ведь когда случилась революция 1917 года, как вы думаете, каково было частному театру выживать? Если бы не Савва Морозов, который три раза спасал МХАТ, ничего бы не было. Он в свое время скупил все долги, спонсировал напрямую сам театр и отремонтировал здание, в котором сейчас находится МХТ им. А.П. Чехова.

Федор Шехтель сделал бесплатно проект реконструкции, а Савва Тимофеевич не только провел реконструкцию, но и закупил инженерное оборудование, оснастив сцену по последнему слову техники.

Удивительное сочетание великих и ярких вселенных — Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Савва Тимофеевич Морозов и Антон Павлович Чехов со своей драматургией. Если бы все эти миры не соединились, то ничего бы, наверное, и не было. Вот она — история великого театра, и наш музей об этом может ярко рассказать и всё продемонстрировать.

Культурный комплекс из уникальных пространств был создан отцами-основателями Художественного театра и архивной комиссией. Все начиналось с 200 предметов, которые хранились под сценой. Потом было выделено небольшое помещение для выставок, со временем музей расширялся и обрастал новыми экспонатами.

С точки зрения мирового наследия самое значительное у нас — личные архивы Станиславского и Немировича-Данченко, их достаточно много. Там и переписка, и дневники, и режиссерские экземпляры. И даже макеты из бумаги, которые Константин Сергеевич клеил еще в Алексеевском кружке. Макетам 130 лет, их можно экспонировать. Но самое важное то, что за всем этим стоит та самая система Станиславского.

Из других раритетов у нас имеются потрясающие эскизы сценографии и костюмов — в своем начальном периоде Музей МХАТ сотрудничал с лучшими художниками. Это мирискусники, те же Добужинский, Бенуа и многие другие. Их работы хранятся в наших фондах. Всё это настоящие сокровища.

На данный момент музей состоит из трех площадок. Основная находится в Камергерском переулке и рассказывает про историю МХАТа через спектакли. Вторая — мемориальная квартира Вл.И. Немировича-Данченко. Третья — дом-музей К.С. Станиславского. Там чудесная, очень атмосферная мемориальная часть и зал прекрасных выставок.

Самая главная наша мечта — фондохранилище. После того как мы наладили отношения с МХТ им. А.П. Чехова и МХАТ им. М. Горького, наши фонды растут. Мы готовы забирать у них макеты, списанные костюмы, которые можно поместить в музей после снятия спектакля с репертуара. Но для этого необходимо специальное помещение.

Надо понимать, что театр и музей — совершенно противоположные по своей сути субстанции. Театр — это здесь и сейчас, и его интересует процесс, его цель — творить чудо. А музей с точки зрения театра — место историческое, архивное.

Тем не менее настоящий театральный музей — совсем не архив, как многие думают, а живой организм, идущий в ногу со временем и обязательно наполненный посетителями. Какой в нем смысл, если он пуст?

Музей постоянно должен удивлять выставками, новыми экспозициями, необычными экскурсиями и даже спектаклями. Для этого необходима ежедневная, кропотливая, подчас совершенно незаметная работа. Ведь один раз люди пришли, а в следующий уже идут неохотно, так как важнейшую экспозицию — мемориальную квартиру Немировича или дом-музей Станиславского — они уже посмотрели.

Теперь у нас есть как временные выставки, так и современные проекты. Например, была очень удачная экспозиция в начале сезона, посвященная Олегу Ефремову, в выставочном зале МХТ имени Чехова.

А сравнительно недавно совместно с постановочным факультетом ГИТИСа мы сотворили замечательный интерактивный проект, посвященный спектаклю «Синяя птица». Был построен лабиринт из комнат, настоящее царство сказочного существа, куда можно было заглянуть.

Сейчас этот проект, совмещающий научную, историческую фактологию и работы студентов (они сделали нам подмакетники со световой партитурой), демонстрируется в Новосибирске и пользуется невероятным успехом.

В августе-сентябре в Новом Манеже планируется выставка, собранная из экспонатов нашего музея и посвященная истории театра. Она про то, что такое театр в целом, что за чудо такое — Театр! Так что приходите, милости просим.

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