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В Челябинске тиктокер избил пенсионерку ради лайков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Челябинске тиктокер избил пенсионерку ради лайков. «Известий» 27 апреля публикуют видео, на котором виден момент нападения.

Кадры демонстрируют, как мужчина преследует пожилую женщину, а затем толкает плечом. Через секунду блогер начинает избивать прохожую, после чего женщина падает на асфальт. Затем мужчина не спеша покидает место происшествия.

На допросе мужчина признался, что он тиктокер и таким образом хотел добиться лайков от своей аудитории.

«Извините, пожалуйста, я заплачу. Я — тиктокер», — заявил нападавший.

После инцидента пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По информации источника «Известий», у нее разбито лицо, на голове и руках есть многочисленные гематомы и сломан палец на руке.

Собеседник уточнил, что после нападения блогер зашел в торговый центр и собирался ограбить магазин, но не успел, потому что полиция задержала его.

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Вечером 22 апреля на стадионе в поселке Балакирево Владимирской области 10-летний мальчик по указанию своего отца нанес удары битой 15-летнему подростку. Видео ЧП появилось в соцсетях.

После этого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

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