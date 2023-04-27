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Вильфанд пообещал москвичам температуру в мае около и выше нормы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Москве температура в мае будет около и немного выше нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в четверг, 27 апреля.

Синоптик отметил, что текущий апрель в столице является теплым и температурный фон в среднем на 3 градуса выше нормы.

«И март был теплый в отличие от прошлого года, когда и март, и апрель были холодными и даже май был ниже нормы на 2 градуса», — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что нынешний апрель можно считать очень светлым, поскольку продолжительность солнечного сияния была высокой.

«Посмотрим, будет ли он рекордным, об этом можно будет говорить в начале мая», — заключил Вильфанд.

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Ранее в этот день метеоролог спрогнозировал ночные заморозки в Московской области в воскресенье, 30 апреля. По его словам, в ночное время 30 апреля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до –2 градусов, сообщает телеканал «360».

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