Восемь гаражей загорелись на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы загорелись восемь гаражей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в гаражном кооперативе на улице Летчика Бабушкина. Площадь возгорания уже достигла 100 кв. м.

Есть ли в гаражных боксах автомобили, не уточняется. В районе ЧП наблюдается густой черный дым.

Ранее 27 апреля в Москве у Поклонной горы в строящемся здании ЖК Victory Park Residences произошел пожар. Объект находится недалеко от Москва-Сити, уточняет «Ридус». В 12:09 пожар был локализован на площади 100 кв. м. Через девять минут пожарные службы полностью ликвидировали возгорание.