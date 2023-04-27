ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ 27 апреля опубликовала новые документы из архива о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В материалах содержатся воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего в одной камере с Отто Гюнше, адъютантом Гитлера.

Гюнше, арестованный в мае 1945-го, рассказывал Шварцу о том, что Гитлер был сломлен в последние дни. Фюрер не хотел попасть в плен и решил совершить суицид. Однако среди его ближайших соратников об этом знали немногие.

Тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор. Затем, как отметил Гюнше, их облили бензином и сожгли.

В документах отмечается, что, по мнению Гюнше, Гитлер женился только потому, что собирался совершить суицид. Иначе бы он не связал себя узами брака, так как, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую фигуру.

Гюнше добавил, что после произошедшего видел лицо Браун. Голова Гитлера была накрыта покрывалом, но адъютант узнал его по брюкам, носкам и ботинкам.

В конце прошлого года Служба внешней разведки России опубликовала архивные документы, согласно которым Гитлер в 1933 году планировал осуществить переворот в СССР.

В апреле 2022-го ФСБ опубликовала другие документы о самоубийстве Гитлера. Речь идет о материалах из следственного дела личного пилота фюрера — группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

В частности, 30 апреля Баур был вызван к Гитлеру. Тот сообщил, что хочет проститься. Согласно показаниям пилота, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот настаивал, что «солдаты не могут и не хотят больше держаться» и он не может «больше этого выносить». Также Гитлер рассказал, что русские могут захватить его, применив усыпляющий газ.