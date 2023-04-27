АвтоВАЗ предупредил о наказании для дилеров за завышенные цены на авто
АвтоВАЗ будет наказывать дилеров за завышенные цены на автомобили, рассказал 27 апреля президент автомобилестроительной компании Максим Соколов.
«Если раньше мы лишь рекомендовали дилерам какую-то цену, а дилеры, получив автомобили, сами устанавливали цены в зависимости от региона, рынка, конкретной модели, то теперь мы будем жестко обозначать максимальную ценовую планку перепродажи», — сказал он в беседе с РБК.
Соколов пояснил, что если стоимость машин будет завышена дилером, то это повлечет для него «самые тяжелые последствия», а дилерское соглашение и вовсе могут расторгнуть.
25 апреля сообщалось, что АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2% из-за инфляции. Повышение ожидается с 1 мая. Стоимость компонентов и сырья в связи с изменением курса валют поднялась как у поставщиков, так и у субпоставщиков компании, что и привело к росту цен на автомобили.