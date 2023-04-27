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АвтоВАЗ предупредил о наказании для дилеров за завышенные цены на авто

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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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АвтоВАЗ будет наказывать дилеров за завышенные цены на автомобили, рассказал 27 апреля президент автомобилестроительной компании Максим Соколов.

«Если раньше мы лишь рекомендовали дилерам какую-то цену, а дилеры, получив автомобили, сами устанавливали цены в зависимости от региона, рынка, конкретной модели, то теперь мы будем жестко обозначать максимальную ценовую планку перепродажи», — сказал он в беседе с РБК.

Соколов пояснил, что если стоимость машин будет завышена дилером, то это повлечет для него «самые тяжелые последствия», а дилерское соглашение и вовсе могут расторгнуть.

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25 апреля сообщалось, что АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2% из-за инфляции. Повышение ожидается с 1 мая. Стоимость компонентов и сырья в связи с изменением курса валют поднялась как у поставщиков, так и у субпоставщиков компании, что и привело к росту цен на автомобили.

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