Дорогу подтопило при разливе реки в Карелии

Дорога оказалась затоплена при разливе реки в Пудожском районе Карелии Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на Управтодор республики.

Река Водла вышла из берегов 27 апреля. В результате произошло подтопление участка трассы Пудож – Ножево протяженностью 100 м. Подрядная организация должна расставить вехи и дорожные знаки.

Объезд подтопленного участка осуществляется по дороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

Днем ранее в Оренбургской области открыли две дороги, которые были подтоплены талыми водами. Уровень воды снизился, переливы через проезжую часть прекратились.