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Шор назвал незаконным лишение мандата депутата парламента Молдавии

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Фото: TASS/EPA
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Молдавский предприниматель Илан Шор назвал незаконным лишение себя депутатского мандата. Об этом он заявил 27 апреля «РИА Новости».

«Это решение абсолютно незаконное, оно противоречит практике Европейского суда по правам человека. Разумеется, мы будем оспаривать это решение в Конституционном суде. Этот мандат дал мне народ, и только он имеет право его забрать», — заявил он.

Шор отметил, что в парламенте не предусмотрена такая практика, как отзыв мандата.

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Ранее в этот день председателя партии «Шор» Илана Шора лишили мандата депутата парламента Молдавии. За это проголосовали 56 законодателей от фракции партии «Действие и солидарность».

13 апреля апелляционная палата Молдавии оставила в силе приговор уехавшему из страны Шору. Кроме назначения 15 лет тюрьмы суд постановил конфисковать имущество оппозиционера в размере 5 млрд леев ($277 млн).

В начале марта оппозиционер предупредил, что в Молдавии сторонники оппозиции намерены победить в политической борьбе с президентом страны Майей Санду. Он отметил, что народ борется с диктатором.

По словам Шора, сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо, и с каждым месяцем ситуация в республике становится тяжелее, а нынешние протесты в Молдавии связаны с «практически социальной катастрофой».

28 февраля в Молдавии вновь прошли масштабные антиправительственные митинги. Сообщалось о столкновениях протестующих с полиций. Акция закончилась принятием резолюции с требованием об отставке Санду и проведении досрочных парламентских выборов.

Одним из организаторов протестов в Молдавии выступает партия «Шор». Члены политсилы обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также на политическое давление на представителей оппозиции.

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