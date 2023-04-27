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Легковая Toyota врезалась в жилой дом в Калининграде

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В Калининграде легковая иномарка врезалась в жилой дом. Водитель госпитализирован, сообщает 27 апреля региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 26 апреля в Ленинградском районе города. По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota не справился с управлением.

«При движении около дома 48б по улице Тельмана выбрал скорость движения, не обеспечивающую постоянный контроль над движением автомобиля, и совершил наезд на фасад здания», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА FlashNord, автомобилист получил различные травмы и был госпитализирован. Информация о его состоянии не приводится.

В тот же день похожий инцидент произошел в Петрозаводске (Карелия). Автомобиль Hyundai Solaris врезался в стену жилого дома на улице Зайцева, 49. Водителя доставили в больницу.

7 апреля в Пятигорске 26-летний водитель без прав за рулем BMW врезался в магазин. Травмы получил пассажир легковушки, сам автомобилист отделался незначительными ссадинами.

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