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«Автодор» спрогнозировал рост автотрафика на майские праздники

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Фото: пресс-служба «Автодора»
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С 27 апреля ожидается рост автомобильного трафика на 10–30% на платных дорогах, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

«Пик проездов придется на ближайшие пятницу и субботу, 28–29 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трафик на 107 км федеральной дороги М-12 «Восток» может увеличиться на 50%. Также рост потока машин прогнозируется на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) 28–29 апреля и 5–6 мая.

Кроме того, предвидится нагрузка на пункты взимания платы в майские праздники в 2–4 раза. На М-11 «Нева» количество проездов легковых автомобилей вырастет в 2–2,5 раза с 28 апреля по 9 мая.

Согласно прогнозам, за этот же период на М-4 «Дон» увеличится интенсивность движения машин в 1,5–2,5 раза. На М-3 «Украина» загруженным станет первый выходной майских праздников — 29 апреля. В этот день здесь ожидается более 30 тыс. легковых автомобилей.

Помимо этого, на М-1 «Беларусь» может быть более 40 тыс. машин 29 апреля, 1, 6 и 9 мая.

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Ранее, 27 апреля, «Известия» рассказали о том, какие дни на майских праздниках будут самыми загруженными из-за пробок на дорогах. Один поток поедет 28 апреля и 5 мая, а другой — утром 29 апреля и 6 мая.

Согласно производственному календарю на 2023 год, выходными днями значатся 29 апреля — 1 мая и 6−9 мая. Дни со 2 по 5 мая — рабочие.

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