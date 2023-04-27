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Карта спецоперации на Украине 27 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное и Першотравневое. Также в Луганской Народной Республике и Харьковской области были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На краснолиманском направлении потери противника составили свыше 70 человек, а также была уничтожена боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении за сутки уничтожено свыше 400 украинских военных и наемников. На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано до 60 украинских военных и артсистема М777 производства США.

Кроме того, ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 30 боевиков и зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ. Также был сбит украинский самолет Су-24 в ДНР, 21 беспилотник ВСУ, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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