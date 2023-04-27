Реставрацию 26 объектов культурного наследия проведут в Тюменской области

В Тюменской области в 2023 году планируют отреставрировать 26 объектов культурного наследия. Об этом информационный центр регионального правительства сообщает 27 апреля.

«На сегодня планируется проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на 26 объектах и разработка проектной документации 33 объектов», — говорится в сообщении.

Наиболее масштабные работы пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске и селе Южно-Плетнево. Так, в областном центре планируется отреставрировать живопись в церкви Спаса на улице Ленина, 43, и привести в порядок Дом Ф.З. Рубцовой на Дзержинского, 34. В Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево специалисты проведут консервационные и противоаварийные работы в отношении живописи.

Как уточняет портал «Наш город», на работы по 40 объектам средства будут выделены из бюджетов различных уровней. Всего на эти цели предусмотрено 335,4 млн рублей.

В 2022 году в Тюменской области провели работы по сохранению 61 объекта культурного наследия.