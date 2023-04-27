У iPhone 15 Pro может появиться особая кнопка отключения звука

У модели смартфона iPhone 15 Pro от компании Apple может появиться кнопка отключения звука с дополнительными функциями. Об этом 26 апреля сообщило издание 9to5Mac со ссылкой на официальные чертежи.

По данным издания, новая кнопка отключения звука по функционалу будет схожа с «кнопкой действия» на часах Apple Watch Ultra, которую можно настроить под себя. Например, с ее помощью пользователь может быстро открыть секундомер, включить фонарик или перейти в режим тренировки. При этом на моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus такой кнопки не будет.

Отмечается также, что тактильные кнопки переключения громкости на iPhone 15 Pro были заменены их более традиционным вариантом из-за производственных проблем.

Кроме того, согласно чертежам, выступ основного блока камер у новой модели станет больше, но незначительно. Журналисты указали также на более округлую, чем у iPhone 14 Pro, рамку устройства. Для зарядки будет использоваться разъем USB-C.

О том, что Apple отказалась от идеи встроить в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max ранее заявленные сенсорные кнопки для регулирования громкости, стало известно 12 апреля. По данным инсайдера, корпорация столкнулась с проблемой тиражирования технологии тактильной виброотдачи.

До этого, 21 февраля, появилась информация, что Apple в новой линейке смартфонов iPhone 15 увеличит объем оперативной памяти и улучшит технические характеристики. Предполагается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получит 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, а также перейдет со стандарта LPDDR5 на современный LPDDR5X. Таким образом, памяти станет не только больше, но она будет быстрее, что положительно скажется на работе всей системы и приложений.

17 февраля сообщалось, что в интернете появились изображения iPhone 15 Pro, созданные на основе чертежей. Судя по утекшим данным, копания вернется к использованию порта USB-C вместо Lightning. Еще одним значительным изменением станет кривизна краев стекла и металлической рамки, что создаст более плавный переход.