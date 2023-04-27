FAW привезет в Россию новый кроссовер

FAW выводит на российский рынок среднеразмерный кроссовер Т99, продажи начнутся в конце июня – начале июля 2023 года, сообщает 27 апреля «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «ФАВ-Восточная Европа».

Отмечается, что стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж. На текущий момент на российском рынке уже есть несколько моделей FAW: Bestune T77 и Т55, и лифтбек Bestune В70.

Кроссовер D-класса FAW Bestune Т99 оснащен турбированным двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,9 л на 100 км, разгон до 100 км/ч — 8,6 сек.

Ранее, 12 апреля, FAW объявил стоимость в России нового седана B70 и кроссовера Т55. Цена на B70 начинается от 2 328 000 рублей, а T55 обойдется, в зависимости от комплектации, в 2 289 000 или 2 372 000 рублей.