Подросток чуть не утонул в бассейне в Липецкой области

В Чаплыгине (Липецкая область) 12-летний подросток захлебнулся во время плавания в бассейне. Мальчика ввели в искусственную кому.

Инцидент произошел 25 апреля. По данным GOROD48, ребенок начал плавать на небольшой глубине, а затем переместился на соседнюю дорожку. В какой-то момент мальчик начал тонуть. В момент происшествия в бассейне находились два тренера и медсестра, а также другие дети. Они заметили, что подросток лежит на дне, и сообщили об этом тренеру. Пострадавшего достали из воды, медсестра провела реанимационные мероприятия.

Ребенка доставили в детскую областную больницу, врачи ввели мальчика в искусственную кому. Состояние подростка оценивается как стабильно тяжелое, пишет LipetskMedia.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия. Известно, что до начала посещения секции в бассейне мальчик не умел плавать.