ЧВК «Вагнер» приостановила огонь на время визита журналистов США в Артемовск

Сотрудники ЧВК «Вагнер» приостановили огонь артиллерии на время визита американских журналистов в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил основатель организации Евгений Пригожин в Telegram-канале.

В штаб пришла информация о том, что командир 57-й бригады ВСУ везет американских журналистов в Артемовск, объяснил он.

«Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они ж тоже своего рода военкоры», — пояснил Пригожин.

На данный момент обстановка в Артемовске напряженная — бои идут даже ночью, это одно из самых горячих мест боестолкновений в рамках спецоперации. Так, ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, участок трассы по направлению в поселок Хромово находится полностью под огневым контролем военных России.

25 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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