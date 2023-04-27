Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Армия
Российские силы нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей
Сюжет:

ЧВК «Вагнер» приостановила огонь на время визита журналистов США в Артемовск

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ЧВК «Вагнер» приостановили огонь артиллерии на время визита американских журналистов в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил основатель организации Евгений Пригожин в Telegram-канале.

В штаб пришла информация о том, что командир 57-й бригады ВСУ везет американских журналистов в Артемовск, объяснил он.

«Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они ж тоже своего рода военкоры», — пояснил Пригожин.

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск
С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

На данный момент обстановка в Артемовске напряженная — бои идут даже ночью, это одно из самых горячих мест боестолкновений в рамках спецоперации. Так, ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, участок трассы по направлению в поселок Хромово находится полностью под огневым контролем военных России.

25 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023