Жительница Мурманской области лишилась 1,1 млн рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 57-летней жительницы Апатитов (Мурманская область). Женщина лишилась больше 1,1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудницей правоохранительных органов и заявила, что недобросовестные банковские работники якобы распространили информацию о банковских счетах женщины. Затем разговор с северянкой продолжил мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую закрыть имеющиеся счета, снять с них деньги и перевести их на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Северянка перечислила 435 тыс. рублей. Затем женщина, поддавшись уговорам мошенника, оформила кредит на 700 тыс. рублей. Деньги также были переведены на посторонний счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Коми 26-летний мужчина лишился 1,24 млн рублей из-за псевдобукмекеров. Злоумышленники убедили потерпевшего делать спортивные ставки на некой платформе, а затем заплатить за доставку денег из Великобритании.