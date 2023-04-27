Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано на юге Ирана, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в четверг, 27 апреля.

Эпицентр стихии находился в 120 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением около 526 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

11 апреля произошло землетрясение на границе Турции и Ирана магнитудой 4,3. В эпицентре стихии магнитуда достигала 5–6 баллов.