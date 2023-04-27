13 зон для купания подготовят в Москве к лету

В Москве для жителей к летнему сезону готовят 13 зон для купания, спасатели-водолазы заканчивают обследование. Об этом начальник поисково-спасательной станции «Центральная» ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Денис Гусев сообщил в четверг, 27 апреля.

«Недавно посмотрели пляж «Динамо», Левобережный пляж, Головинские пруды, 1-й Путяевский пруд. Замечаний по ним нет. Очистки требуют Большой Садовый пруд, озеро Бездонное, Тропарево, водоемы в Зеленограде. Сегодня посмотрим «Серебряный Бор» — думаю, там будет положительный результат», — цитирует Гусева агентство городских новостей «Москва».

Положительного заключения водолазов недостаточно для решения о пригодности водоема к купанию. Специалисты Роспотребнадзора, которые проводят анализы воды и песка в пляжных зонах, также должны вынести положительное решение.

25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, передает RT.

Он уточнил, что 13 из 136 территорий будут с возможностью купания, НСН.

Ранее, 28 марта, в МЧС разработали законопроект, на основе которого будет выстраиваться защита людей на воде. Инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.