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На Сахалине задержали контрабандистов камчатского краба

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Фото: МВД РФ
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В Долинске Сахалинской области задержали контрабандистов камчатского краба. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова есть в сообщении на сайте «МВД Медиа».

По факту преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»), возбуждено уголовное дело.

В преступлении подозревают местную жительницу, ее сожителя, сына и брата. По версии следствия, они незаконно покупали, перерабатывали и реализовывали камчатского краба. Два автомобиля подозреваемых задержали, когда они перевозили крупную партию нелегального товара.

В двух машинах нашли и изъяли более 190 особей краба без документов. Третий автомобиль обнаружили на участке подозреваемой, в нем было еще 20 крабов. Там же был нелегальный цех по переработке и хранению продукции.

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщила Волк.

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Одним из последних резонансных уголовных дел по факту контрабанды краба стало следствие против депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Его 21 июня 2022 года приговорили к 4,5 годам лишения свободы за контрабанду живого краба и уклонение от уплаты таможенных платежей. Пашова связывали с делами его знакомого, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко. Кан и Пхиденко занимались добычей краба.

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