Дело возбудили по факту наезда авто на двух мужчин-пешеходов в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту наезда иномарки на двух мужчин, в результате которого один из пешеходов погиб. Автомобилисту грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает региональное УМВД 27 апреля в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 24 апреля на 1-м км автодороги Раздольное – Курапатино в селе Раздольное Тамбовского района. На данный момент известно, что 36-летний водитель Nissan AD сбил двоих мужчин, переходивших дорогу в неустановленном месте.

Пешеход 1980 года рождения погиб на месте происшествия. Мужчина 1985 года рождения находится в больнице, пишет ИА PriamurMedia.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством». В МВД отмечают, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, но за какое преступление, не сообщается.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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