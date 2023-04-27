СМИ сообщили о слежке разведки США за минобороны ФРГ

Американская разведка могла следить за коммуникациями внутри министерства обороны Германии. Об этом 27 апреля сообщила газета Die Zeit со ссылкой на опубликованные секретные документы Пентагона.

Речь идет о закрытой встрече представителей ведомства с военными кругами Китая, которая прошла 20 февраля. Разведке США стали известны некоторые ее подробности.

«Германское министерство отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Китай не начнет действовать более прозрачно», — было написано в отчете.

В качестве метода получения информации указывалась «разведка средствами связи», что может подразумевать перехват онлайн-переписок или взлом IT-систем.

В публикации отмечается, что немецкая сторона сама проинформировала США о проведении встречи. Официальные лица сообщения о возможной слежке не прокомментировали.

6 апреля стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

13 апреля в Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

При этом The New York Times (NYT) 22 апреля сообщила, что подозреваемый в утечке документов Пентагона Джек Тейшейра публиковал секретные сведения еще с февраля прошлого года.