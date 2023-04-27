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Захарова назвала причину всё большей изоляции ЕС

Захарова: насаждение Бельгией логики блокового противостояния загоняет ЕС в изоляцию
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danny Gys
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Насаждение Бельгией идеи блокового противостояния загоняет Евросоюз (ЕС) в изоляцию всё больше. Такое мнение выразила в четверг, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытки исправить всё с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждение логики блокового противостояния лишь больше загоняют Европейский союз в изоляцию», — сказала она, прокомментировав слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС намерен выстраивать отношения с другими государствами с учетом курса тех по отношению к России и Китаю.

При этом Захарова добавила, что заявление Борреля не согласуются с интересами европейских стран и народов.

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24 апреля Боррель заявил, что ЕС входит в новую эру фрагментированного мира. По его словам, в нем будут конкурировать «две группы стран».

«Мы должны пойти дальше и сформировать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — сказал он.

В тот же день обозреватель газеты Politico Джакопо Баригацци отметил, что ЕС пытается наладить отношения с несколькими государствами, находящимися в зоне интересов России и Китая, чтобы склонить их на свою сторону. Речь шла о Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстане.

В свою очередь, 25 апреля исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ЕС загоняет себя в окончательную изоляцию, пытаясь делить государства по их отношению к РФ и КНР. Дипломат обратил внимание на то, что в Совете Безопасности ООН обсуждали формирование многополярного мира, а в Брюсселе заявили о курсе на «плановое» построение однополярности.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики РФ.

Еще в конце сентября 2022 года российский лидер заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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