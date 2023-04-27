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Названы новые амбассадоры чемпионата ArtMasters — 2023

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Фото: ArtMasters
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24 апреля на площадке федерального просветительского марафона Знание.Первые состоялась презентация нового сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

ArtMasters представил тему и новый пул амбассадоров чемпионата, в число которых вошли альтист, народный артист СССР Юрий Башмет, Пелагея, Дина Корзун, Юлия Барановская.

«В этом году мы уделим особое внимание традициям, роли педагогов и наставников в становлении молодых людей. Источником вдохновения для участников послужат работы великих мастеров креативных индустрий России», — отметил директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

В новом сезоне к чемпионату присоединились новые амбассадоры, среди которых альтист, народный артист СССР Юрий Башмет, писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актриса театра и кино, общественный деятель Дина Корзун, телеведущая Первого канала, общественный деятель Юлия Барановская, заслуженный артист РФ, певица, лидер группы «ПЕЛАГЕЯ» Пелагея.

«Для меня чемпионат — яркий пример того, как нужно работать с талантливой молодежью. В прошлом году над сценографией Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи работала лауреат чемпионата Александра Холмушина — профессиональная и талантливая работа. Тогда я понял, что ArtMasters — это признанный знак качества. Он делает невозможное — дарит индустрии молодых специалистов, которым не страшно доверить большой и важный проект», — подчеркнул Юрий Башмет.

В этот же день на площадке ArtMasters состоялись подписания соглашений о партнерстве между ArtMasters и Российской государственной библиотекой, а также между ArtMasters и АНО «Национальные приоритеты».

«С каждым годом мы наблюдаем, как стремительно модернизируются российские библиотеки и как активно они привлекают молодое поколение, которые хотят сделать библиотеку XXI века актуальным, интересным и модным местом на карте города. Я искренне рад, что вместе с чемпионатом мы будем работать над крупными кросс-проектами, первый из которых — Библионочь — 2023, которая пройдет в стране уже 27 мая», — прокомментировал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

В течение трех дней на площадке ArtMasters ведущие эксперты индустрии проведут образовательные мастер-классы по направлениям графический, моушн- и саунд-дизайн, клипмейкерство, художественный грим, операторское искусство, копирайтинг и звукорежиссура. Также запланированы публичные дискуссии, посвященные театру и кино.

Все желающие могут подать заявку на участие в чемпионате прямо на площадке, а для тех, кто еще не определился со своим призванием, работает профориентационное тестирование через «Навигатор профессий».

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