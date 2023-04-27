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Умер актер и бывший худрук волгоградского Театра юного зрителя Евгений Басилашвили

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Российский актер и режиссер, заслуженный артист Грузинской ССР Евгений Басилашвили умер в Волгограде. Об этом 26 апреля сообщила его ученица, выпускница ВГИИКа (Волгоградского института искусств и культуры) Татьяна Глущенко.

Выпускница назвала Басилашвили великим мастером и профессионалом своего дела.

«Я благодарна вам, очень сильно благодарна за всё, что вы для меня сделали. Вы научили меня жить. Вы научили видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт, стал для меня огромным жизненным уроком. Царствие Вам небесное», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Басилашвили являлся доцентом ВГИИКа. До этого, с 1988 по 1995 год, он был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.

Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, входил в Союз театральных деятелей России. С 1960-х по 1980-е годы был актером и режиссером в Тбилисском русском ТЮЗе. Там он поставил, в частности, спектакли «Прощай, овраг» и «Али-баба и сорок разбойников». В 1986 году Басилашвили снялся в психологической драме «Давай поговорим».

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