Уснувший за рулем водитель иномарки вылетел в кювет под Тверью
Водитель иномарки уснул за рулем и вылетел в кювет в Рамешковском округе Тверской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в четверг, 27 апреля.
ДТП произошло днем ранее на 56-м км автодороги Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. Водитель Opel Monterey допустил сон за рулем и съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Пассажир легковушки получил травмы, пишут «Тверские ведомости».
Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.