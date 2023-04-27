По решению суда «брянского террориста» выселили из квартиры в Москве

Подозреваемого в организации теракта 2 марта в Брянской области Дениса Капустина (физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов) выписали из квартиры в Москве и лишили прав на нее, сообщили ИА REGNUM в суде.

Перовский районный суд удовлетворил иск матери Капустина Марии Корчагиной вычеркнуть сына из наследников на квартиру и земельный участок в Подмосковье.

«Суд исключил Дениса Капустина из числа наследников на квартиру и земельный участок. Корчагина Мария Ефимовна предъявила суду документы через своего адвоката, в которых были данные о пересечении границы Денисом Капустиным и о том, что последние годы он не участвовал в жизни семьи», — сообщил источник, близкий к семье Капустина.

Ранее, 15 марта, Росфинмониторинг внес предполагаемого организатора теракта в Брянской области Капустина в список террористов и экстремистов.

6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева. Уточняется, что организатором покушения выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) гражданин РФ Капустин.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Любечане группа украинских диверсантов обстреляла движущийся автомобиль, в результате чего погиб водитель и был ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о смерти еще одного мужчины.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.