ПСБ отчитался о создании рабочих мест в новых регионах России

В настоящее время в отделениях ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях работает более 4300 человек, из них 600 сотрудников были привлечены к работе в течение 2023 года. До конца года ПСБ планирует увеличить число рабочих мест в новых регионах РФ до 6500. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Как рассказали в ПСБ, все сотрудники получают социальный пакет, в который входит возмещение оплаты за медицинские услуги для самого сотрудника и его близких родственников, компенсация проезда и проживания при отпускных поездках, а также материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, юридическая поддержка и консультирование по финансовым вопросам.

Кроме того, банк предоставляет сотрудникам возможность участвовать в учебных программах, нацеленных на повышение квалификации и развитие профессиональных навыков.

«Будучи единственным федеральным системно значимым банком в новых регионах и одним из крупнейших работодателей, мы стремимся задать стандарт социально-ответственного отношения к сотрудникам на рынке труда. ПСБ и дальше будет расширять деятельность в новых регионах, сеть продолжит расти, а штат — расширяться. Наша задача как работодателя — способствовать благополучию семей наших сотрудников. Стабильная занятость и социальные гарантии дают людям уверенность, повышают уровень жизни, открывают перспективы для молодого поколения и помогают людям инвестировать в будущее своих детей», — заявила Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ.