Единый билет для всех музейных объектов планируют ввести в Пскове

Единый билет на все музейные объекты планирует ввести Псковский музей-заповедник с 1 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на культурное учреждение.

Новый билет позволит гостям музея побывать в 14 исторических комплексах. Исключением являются Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и коммерческие выставки. Приобрести билет можно в кассах музея и на сайте музея-заповедника.

Псковская лента новостей отмечает, что особенно удобен билет будет для туристов, которые приезжают в город на выходные. Билет действителен в течение двух дней после покупки. Отмечается, что пройти на каждый объект по билету можно только один раз. Граждане смогут посетить главное здание музея-заповедника, картинную галерею, Поганкины палаты, Псковский кремль, Власьевскую башню, Плоскую, Высокую, Варлаамовскую и Покровскую башни, двор Постникова, музей-квартиру В.И. Ленина, мемориальный музей-квартиру Ю.П. Спегальского, а также дом Ксендза.