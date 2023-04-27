Мокрый снег и усиление ветра ожидаются на Северных Курилах

На территории Северо-Курильского района Сахалинской области 28 апреля ожидается мокрый снег и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на информацию Сахалинского управления Росгидромета.

«28 апреля на территории Северо-Курильского района прогнозируется мокрый снег, усиление ветра 27–32 м/с», — говорится в сообщении.

В администрацию района и различные структуры передано экстренное предупреждение. Как уточняет ИА SakhalinMedia, отреагировать на возможные последствия готовы силы и средства, предназначенные для ликвидации подобных метеоявлений.

Спасатели рекомендуют жителям не покидать пределы населенных пунктов, уточнить местонахождение близких и принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными. Также необходимо остерегаться проводов, падения различных конструкций и деревьев.

Ситуация находится на контроле МЧС.

27 апреля сообщалось, что на территории Иркутска за сутки выпало 143% от апрельской нормы осадков. Высота снежного покрова составила 22 см.