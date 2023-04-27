Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона

В Кремле не знакомы с публикациями о том, что спецслужбы Украины якобы готовили покушение на президента России Владимира Путина с помощью беспилотника. Об этом 27 апреля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных «желтых измышлений». Это не повод со всем этим знакомиться», — сказал он на брифинге.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что украинские спецслужбы пытались организовать покушение на российского президента с помощью дрона-камикадзе. По информации издания, днем 23 апреля на Украине был запущен летательный аппарат типа UJ-22, но он потерпел крушение. Беспилотник имел дальность полета до 800 км.