Владислав Третьяк рассказал о начале вратарской карьеры в ХК «ЦСКА»

Легендарный вратарь хоккейного клуба «ЦСКА», президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал в четверг, 27 апреля, что вратарем он стал практически случайно — благодаря хоккейной форме.

Он хотел быть нападающим, когда вступал в клуб. Форму в то время сразу не выдавали, а отец заявил, что заберет сына из хоккея, если тот будет тренироваться без амуниции.

В клубе предложили Третьяку вратарскую форму, поскольку никто не хотел быть вратарем.

Он ответил: «Мне все равно, потому что отец сказал, если я приду без формы, больше я в хоккей играть не буду и в ЦСКА заниматься не буду», — рассказал Третьяк в фильме «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на телеканале «Звезда».

Сначала он пытался играть в нападении в громоздкой форме вратаря, но ему указали, где должен находиться хоккеист в такой амуниции.

Во взрослую команду Третьяк попал в 15 лет по приглашению тренера Анатолия Тарасова.

«Полуфабрикат пока фамилия твоя! Завтра придешь на тренировку, будем работать. Если выживешь, будешь великим», — пересказал хоккеист слова Тарасова.

Ранее, 24 апреля, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что по случаю 100-летнего юбилея ЦСКА в городе выпустили тематические проездные «Единый» на одну и две поездки, а также карты «Тройка», передает RT.