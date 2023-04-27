В Мичуринске 59 человек лишились 5 млн рублей из-за директора турфирмы

В Мичуринске (Тамбовская область) ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении клиентов туристической фирмы. Потерпевшие лишились около 5 млн рублей

По версии следствия, граждане обращались в турфирму в 2021 и 2022 годы. Они оформляли путевки для отдыха в России и за рубежом. 39-летняя руководительница компании принимала банковские переводы и наличные средства. Когда клиенты приезжали в аэропорты или на вокзалы, оказывалось, что отпуск не организован. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Подозреваемая в телефонном разговоре заявляла потерпевшим о трудностях в оформлении поездок из-за событий в стране.

В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли документацию, телефоны и копии договоров. Назначено проведение бухгалтерских экспертиз. Установлено, что турфирма работает с 2012 года, до 2021 года проблем с поездками не было.

По предварительной оценке, ущерб нанесен 59 клиентам. Полиция ищет других возможных пострадавших.