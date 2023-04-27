Треть полей Калужской области подготовили к весеннему севу

Треть сельскохозяйственных площадей (45 тыс. га) Калужской области подготовили к весеннему севу. Такие данные были озвучены 26 апреля на еженедельной видеоконференции регионального минсельхоза, где глава ведомства Леонид Громов обсудил с коллегами ход полевых работ.

План по севу яровых культур выполнен на 15% (22,5 тыс. га), сообщает пресс-служба областного правительства. Здесь лидируют хозяйства Козельского, Малоярославецкого, Боровского и Медынского районов. Он посеяли половину от запланированного.

Посадка картофеля стартовала в Бабынинском, Малоярославецком, Мосальском и Перемышльском районах, а предприятие «Козельские овощи» приступили к севу овощей в открытом грунте.

Как отмечает газета «Весть», на совещании Громов обратил внимание, что жуковским, людиновским, куйбышевским и ульяновским аграриям необходимо ускорить темпы полевых работ.

Ранее в апреле сообщалось, что режим ЧС ввели на территории Рязанской области в связи со значительной гибелью озимых культур. Режим будет действовать с 27 апреля до особого распоряжения.