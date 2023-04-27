Режим ЧС ввели в Рязанской области из-за гибели озимых культур

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Рязанской области в связи со значительной гибелью озимых культур. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Павлом Малковым.

Организации агропромышленного комплекса понесли значительные потери из-за образования ледяной корки. Неблагоприятные условия привели к гибели растений. Режим ЧС будет действовать с 27 апреля до особого распоряжения.

Границы ЧС определены в границах Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовкого, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого и Шиловского районов, уточняет 62INFO.ru. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона будет в ежедневном режиме следить за ситуацией, связанной с гибелью озимых культур. В ведомстве создадут оперативный штаб.