Пожилая женщина пострадала при пожаре в пятиэтажке в Иркутске
В Иркутске в результате пожара в панельной пятиэтажке пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел вечером 26 апреля в доме на улице Бажова. Из пятиэтажки были эвакуированы 32 человека. К моменту прибытия спасателей из квартиры на первом этаже шел дым.
Огнеборцы вскрыли дверь и обнаружили хозяйку в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом. Медики оценили состояние пострадавшей как тяжелое, пишет ИА IkrutskMedia.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении.
С начала 2023 года на территории Иркутской области произошло 1659 пожаров. Погибли 86 человек, еще 45 пострадали. Удалось спасти на пожарах 420 человек.