Обвал акций First Republic может ускорить приход рецессии в США

Обрушение акций First Republic может приблизить США к рецессии, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Бумаги американского банка обвалились на 49,3%, до $8,1 за единицу. Причиной стала квартальная отчетность финорганизации. Статистика показала отток депозитов на $100 млрд, передает телеканал «Известия». Трудности First Republic начались после банкротства SVB. Крах банков эксперты считают предвестником долгового кризиса. Проблемы США могут ударить по экономике других стран, предупредили аналитики. Однако давление на Россию будет ограниченным. Поскольку из-за санкций связи с западной системой значительно ослабли.

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