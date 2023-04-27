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Оппозиционера Шора лишили мандата депутата парламента Молдавии

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Фото: TASS/EPA
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Председателя партии «Шор» Илана Шора 27 апреля лишили мандата депутата парламента Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

«За это (лишение мандата. — Ред.) проголосовали 56 законодателей от фракции PAS. Остальные, в том числе один депутат от правящего большинства, не участвовали в голосовании», — говорится в заявлении.

В апреле стало известно, что Шора приговорили к 15 годам лишения свободы за хищения $1 млрд из трех молдавских банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Social. Кишинев запросил у Израиля срочную экстрадицию политика.

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В марте Шор заявил о фактической борьбе оппозиции в Молдавии с диктатором — президентом Майей Санду. Он подчеркивал, что протестующие будут идти до конца и добьются того, чтобы законно отправить в отставку действующий режим.

В ноябре прошлого года глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко предложил объявить оппозиционную партию «Шор» вне закона.

36-летний Илан Шор — председатель партии «Шор». Члены партии регулярно организовывают акции протеста и обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также на политическое давление на представителей оппозиции.

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