Мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Брянской области

Молодому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в городе Клинцы Брянской области, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в среду, 26 апреля, на улице Первомайской. По предварительной информации, около 10:20 мопед Orion под управлением 50-летнего мужчины при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу 36-летнему водителю мотоцикла «Днепр», ехавшему по главной дороге.

В результате произошло столкновение. Мотоциклиста с травмами увезли в больницу, где ему ампутировали правую ногу.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.