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Заболеваемость коклюшем резко возросла в Саратовской области

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С начала 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 60 случаев коклюша и паракоклюша. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.

Заболеваемость в первом квартале 2023 года превысила общую заболеваемость за 2022 год. Выявлено 40 случаев коклюша и 20 случаев паракоклюша. Показатель заболеваемости в регионе превышает средний по стране на 30%.

Костин отмечает, что коклюш имеет периодичность, всплески заболеваемости происходят раз в шесть-семь лет. Угрозы для региона нет.

Коклюш поражает дыхательные пути, основным симптомом является спазматический кашель. Чаще всего болеют дети дошкольного возраста, наиболее опасна инфекция для детей до одного года. Осложнения могут затронуть легкие и нервную систему.

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