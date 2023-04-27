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В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине

WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта на Украине в разговоре с Зеленским ударил по США
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые он произнес в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о «корыстных целях конфликта», стали определенным намеком и ударом по репутации США. Об этом 27 апреля написала газета The Washington Post.

«Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях» — это слегка завуалированный удар по США», — отмечает автор статьи Адам Тэйлор.

При этом журналист подчеркивает, что Зеленский, как и другие высокопоставленные украинские чиновники, отказываются исключать роль Пекина как посредника, так как Украина нуждается в таком крупном торговом партнере.

«Китай, являясь второй по величине экономикой мира, возможно, слишком велик, чтобы его оттолкнуть сейчас. Если США со своими союзниками не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как только пойти на риск [и заключить сделку с Китаем], — указано в статье.

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Телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина состоялись накануне, 26 апреля. Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

В то же время Зеленский указал, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией. Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора, который проходил в течение часа, обсуждался комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений с КНР.

В Белом доме состоявшийся разговор Си Цзиньпина с Зеленским оценили позитивно, о чем сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Также после переговоров газета Global Times написала, что состоявшийся разговор демонстрирует факт отношения к Китаю как к влиятельному посреднику в контексте украинского конфликта.

Как отметил 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом их стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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