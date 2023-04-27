Продажу алкоголя ограничат в Пензе в День Победы
Торговлю алкоголем ограничат 9 мая в Пензе. Соответствующее постановление подписано в городской администрации.
Ограничения затрагивают продажу любых алкогольных напитков, включая пиво. Торговля запрещена в точках, которые расположены в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».
С 8 до 16 часов ограничения будут действовать на улицах Фурманова, Ворошилова, Коммунистической, Карпинского и на проспекте Победы. С 14 до 23 часов продавать алкогольные напитки нельзя на улицах Бакунина, Пушкина, Суворова и в районе Юбилейной площади.
Ранее сообщалось, что Общественная палата предлагает запретить продажу крепкого алкоголя людям младше 21 года.