Охвативший ярмарку дым напугал жителей Нижнего Новгорода

Жителей Нижнего Новгорода напугал густой дым, который охватил здание Нижегородской ярмарки утром в четверг, 27 апреля. Очевидцы опубликовали фотографии в социальных сетях, пишет ИА «НьюсНН».

Горожане подумали, что здание охватил пожар. Представители ярмарки поспешили успокоить людей и рассказали, что на территории проходят учения МЧС. Специалисты отрабатывали спасение и транспортировку пострадавших. Для учений применялся дым и включили системы оповещения.

После учений в Нижнем Новгороде пройдут парад к Дню пожарной охраны страны и выставка спасательной ретротехники.