Больше 120 опасных троп вдоль железных дорог ликвидировали в Подмосковье

С начала 2023 года больше 120 опасных троп вдоль железных дорог ликвидировали в Московской области. Работы выполнены в 28 округах.

По словам заместителя председателя правительства региона Анны Кротовой, меры принимаются в целях снижения смертности на железной дороге. До конца года планируется строительство свыше 10 км железобетонных ограждений. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Московской области зафиксировано больше 60 случаев гибели на железных дорогах. Почти половина случаев произошла с пешеходами, которые пытались пересечь пути в неположенном месте.

Помимо ограждений для предотвращения несанкционированного перехода создают специальные рвы и высаживают кустарники вдоль железной дороги.