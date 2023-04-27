Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в Татарстане

Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут быть люди. Об этом 27 апреля сообщили в МЧС России.

«Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе, деревня Куюки», — говорится в заявлении МЧС в Telegram-канале.

На месте работают спасатели и пожарные. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

К работам привлечены более пять человек и 20 единиц техники, в том числе кинологи.

Ранее, 13 апреля, стена здания медицинского учреждения обрушилась в Ульяновске. В результате инцидента никто не пострадал.