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Резников указал на прагматичную позицию США при оказании военной помощи Киеву

Министр обороны Украины Резников указал на прагматичную позицию США при оказании военной помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Министр обороны Украины Алексей Резников 27 апреля рассказал, что США очень прагматичны в вопросах предоставления Киеву вооружения.

«[США] очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно», — отметил он в интервью агентству «РБК-Украина».

По словам Резникова, некоторые партнеры Киева занимают иную позицию: сначала предоставляют технику, а затем призывают платить за обслуживание.

На этом фоне, как отметил министр, не развивается ситуация с передачей самолетов Киеву, потому что это дорогая поставка. Такая позиция США и других партнеров, по словам Резникова, замедляет решение о передаче Киеву самолетов.

«Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого. <...> Надо понимать, а все ли готовы под этим подписаться», — добавил Резников.

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Накануне командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием.

Ранее, 19 апреля, в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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