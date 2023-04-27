В Госдуме назвали цель переговоров Зеленского с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить председателя Китая Си Цзиньпина в постепенном смещении приоритетов Киева с США на КНР. Таким мнением 27 апреля с «Известиями» поделился депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

«С этой целью Зеленский посчитал необходимым уточнить, что Украина признает остров Тайвань одной из китайских провинций, что идет вразрез с позицией западных стран. Возможно, президент Украины осознал наконец реальное положение своей страны, лишенной суверенитета», — сказал парламентарий.

Также депутат отметил, что не случайным является решение Си Цзиньпина направить на Украину спецпредставителя по вопросам Евразии Ли Хуэйя.

«Ли Хуэй много лет работал сначала в СССР, затем в России в посольстве Китая, впоследствии на протяжении 10 лет занимал пост посла КНР в России. Кто, если не он, является высокопрофессиональным специалистом, понимающим миротворческие основы российской внешней политики и ​ценностный фундамент общества? Он — член КПК, был нашим коллегой — депутатом Всекитайского собрания народных представителей», — сказал Гаврилов.

Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина состоялся 26 апреля, беседа длилась час. Председатель КНР сказал, что китайская сторона сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для прекращения огня в ближайшее время. Как добавил Си Цзиньпин, Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, он направит представителя на Украину и в другие государства для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

После разговора Зеленский подчеркнул, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией. По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.