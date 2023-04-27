Грузовик «КамАЗ» сбил подростка на переходе в Орловской области

В Орловской области грузовой автомобиль «КамАЗ» сбил мальчика-подростка. Пешеход госпитализирован, сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла 26 апреля на 338-м км трассы М-2 «Крым». Предварительно установлено, что 48-летний водитель «КамАЗа» допустил наезд на 16-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С различными травмами подростка доставили в Мценскую центральную районную больницу, пишет InfoOrel.ru. Сейчас он находится в травматологическом отделении под присмотром медиков.

Обстоятельства наезда устанавливаются.

17 апреля в Ижевске легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок в этот момент пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.