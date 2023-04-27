Женщина погибла в ДТП с грузовиком на обходе Иркутска

На обходе Иркутска в результате столкновения грузовика и легковушки погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом ГУ МВД России по региону сообщает 27 апреля в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем на 4-м км объездной автодороги обхода города Иркутска произошло столкновение автомашины Toyota FunCargo с грузовиком «МАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП 40-летняя водитель легковушки погибла на месте до прибытия скорой медпомощи. Пострадал ребенок, который находился на заднем сиденье в специальном детском кресле. С травмами его госпитализировали.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре.

26 апреля в районе Маркова под Иркутском столкнулись фургон и легковушка Mazda Demio, в которой находилась семья из пяти человек. Родители, двое детей в возрасте девяти и 11 лет, а также их бабушка погибли на месте.